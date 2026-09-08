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Supreme Court denies Missouri emergency appeal over congressional map

The Supreme Court on Tuesday rejected an emergency appeal by Missouri authorities asking to use a new congressional map for the midterm elections.

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