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Новости Липецка

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69-летний ельчанин раскусил мошенников и помог задержать курьера

69-летний ельчанин раскусил мошенников и помог задержать курьера

Пенсионер из Ельца чуть не отдал мошенникам 2 млн рублей. Он поверив в легенду о необходимости декларирования средств, но в последний момент понял, что стал жертвой обмана, и позвонил в полицию.

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