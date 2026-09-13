69-летний ельчанин раскусил мошенников и помог задержать курьера

Пенсионер из Ельца чуть не отдал мошенникам 2 млн рублей. Он поверив в легенду о необходимости декларирования средств, но в последний момент понял, что стал жертвой обмана, и позвонил в полицию.
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