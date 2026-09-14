Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

REUTERS/Gleb Garanich Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об отставке генерального прокурора Украины Руслана Кравченко на фоне масштабного антикоррупционного расследования, сообщает РИА Новости 14 сентября.
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