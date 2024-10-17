Мужчина превратил жизнь бывшего владельца своего номера телефона в ад

Сообщения в мессенджерах могут быть как важными, так и раздражающими. Например, сообщение с просьбой подтвердить прием у врача, которого вы ждали месяцами, является чрезвычайно важным, а сообщение, отправленное случайно незнакомцем, не является таковым.
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