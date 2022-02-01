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Челябинск вошел в топ-3 городов УрФО по запланированным доходам бюджета

Челябинск вошел в топ-3 городов УрФО по запланированным доходам бюджета

Город занимает вторую позицию после Екатеринбурга. Телеграм-канал «Глав.индекс» подготовил рейтинг административных центров регионов Уральского федерального округа по запланированным доходам бюджета на 2022 год.

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