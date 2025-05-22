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Царьград

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Владимир Соловьёв: армия России зашла в Днепропетровскую область

Владимир Соловьёв: армия России зашла в Днепропетровскую область

Передовые подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии достигли границы Днепропетровской области.Стало известно о том, что Вооружённые силы России накануне вошли на территорию Днепропетровской области.

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