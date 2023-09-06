STARFIELD PREMIUM STEAM АККАУНТ+ Baldur´s Gate 3

Для оплаты товара без комиссии КАРТОЙ или QIWI выбирайте способ оплаты "LAVA" Оставьте, пожалуйста, положительный отзыв и получите аккаунт STEAM с игрой Baldur´s Gate 3 Deluxe в подарок Играть возможно в любом регионе, в том числе и в Росиии ✨После покупки Вы получите общий аккаунт STEAM с игрой STARFIELD DIGITAL PREMIUM EDITION✨ Состав Premium Edition: базовая игра Starfield; сюжетное дополнение «Расколотый космос» (после выхода); до 5 дней раннего доступа*; набор обликов «Созвездие»: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и реактивный ранец; доступ к цифровому артбуку и саундтреку Starfield.