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Челябинский дорожник Закоян не признал иск на 6 млн от курганского округа. Эксклюзив

Обвиняемый в мошенничестве, хищении грунта и даче взяток челябинец Арайик Закоян не признал иск от властей Шадринского округа (Курганская область).

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