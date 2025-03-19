Юрий Ильинов

Новый поворот в мирных переговорах: Британия выдвинула ультиматум Штатам Лондон призывает США контролировать перемирие на Украине. Британские власти рассчитывают использовать американские дроны, спутники и системы ПВО. В Великобритании надеются, что Америка возьмёт на себя ключевую роль в контроле за соблюдением российско-украинского перемирия. Согласно информации издания The Times, Лондон рассчитывает, что для этого можно будет использовать технику США. Западные спутники применят для наблюдения за линией фронта и выявления возможных нарушений. БПЛА же будут патрулировать буферную зону вдоль линии соприкосновения. Англия активно ведёт переговоры с Вашингтоном, чтобы укрепить гарантии для Киева. При достижении соглашения о перемирии, безопасность в постконфликтный период, по мнению Лондона, будет зависеть от участия США. Страна не планирует размещать свои войска на территории Украины, но обсуждаются другие меры. Так, предполагается использование американских систем ПВО для защиты от якобы возможных ракетных атак со стороны России. Ранее в России уже высказали жёсткую позицию по поводу любых миротворческих инициатив Запада. Так, в «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА» сообщали, что Москва предложила разместить иностранных военных не на Украине, а в странах Евросоюза. политика Трампа по Украине может привести его на скамью подсудимых