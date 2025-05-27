Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Валерий Кривошеев
    Вообще непонятно какие проблемы с мигрантами? Все мешают в одну кучу, чтобы было ещё непонятнее. Есть трудовые мигран...«Никаких жён, баб...
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Бастрыкин ответил, а Колокольцев молчит. Почему банды мигрантов уже внутри полиции?

Бастрыкин ответил, а Колокольцев молчит. Почему банды мигрантов уже внутри полиции?

На недавнем Петербургском юридическом форуме снова жестко выступал глава СК Александр Бастрыкин.

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