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ИЗВЕСТИЯ iz

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Главу новосибирского управления охраны Росгвардии арестовали по делу о взятке

Главу новосибирского управления охраны Росгвардии арестовали по делу о взятке

Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки.

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