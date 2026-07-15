Of Marxists And Morons Authored by Eric Utter via American Thinker, Most of us have heard the horrific figures: Communism/Marxism was responsible for more than 100 million deaths in the 20th century alone.
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