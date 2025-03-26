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Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 млрд м³ газа

В 2024 году объемы поставки природного российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд м³. Об этом в рамках рабочей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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