Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 млрд м³ газа

В 2024 году объемы поставки природного российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд м³. Об этом в рамках рабочей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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