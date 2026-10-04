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Огромная внешняя камера Huawei с 1-дюймовым сенсором будет совместима с будущими смартфонами

Огромная внешняя камера Huawei с 1-дюймовым сенсором будет совместима с будущими смартфонами

Модульная камера пока работает только с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, но сменные адаптеры позволят расширить список совместимых устройств Huawei подтвердила, что внешняя камера Ruiying Z10 рассчитана не только на нынешние флагманские смартфоны серии Mate 90.

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