Огромная внешняя камера Huawei с 1-дюймовым сенсором будет совместима с будущими смартфонами

Модульная камера пока работает только с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, но сменные адаптеры позволят расширить список совместимых устройств Huawei подтвердила, что внешняя камера Ruiying Z10 рассчитана не только на нынешние флагманские смартфоны серии Mate 90.