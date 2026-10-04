Огромная внешняя камера Huawei с 1-дюймовым сенсором будет совместима с будущими смартфонами

Модульная камера пока работает только с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, но сменные адаптеры позволят расширить список совместимых устройств Huawei подтвердила, что внешняя камера Ruiying Z10 рассчитана не только на нынешние флагманские смартфоны серии Mate 90.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым