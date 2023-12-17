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Фигурист Костомаров рассказал, как заработал пневмонию, после которой пришлось пережить ампутацию

Фигурист Костомаров рассказал, как заработал пневмонию, после которой пришлось пережить ампутацию

Олимпийский чемпион сообщил, что в этом виноваты обезболивающие.Роман Костомаров объяснил, что длительное употребление обезболивающих привело к развитию тяжелой пневмонии, из-за которой спортсмен позднее лишился конечностей.

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