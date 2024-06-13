Белый журавлик подполковника Саломатина

На хитрого и неуловимого фээсбэшника известного под позывным «Вишня» боевики охотились не один день. Он совершенно неожиданно появлялся в горных селах Чечни, открыто ходил по домам, выискивая местных жителей сочувствующих федеральным силам, организовывал сходы, на которых агитировал за создание «территорий без оружия».