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Белый журавлик подполковника Саломатина

Белый журавлик подполковника Саломатина

На хитрого и неуловимого фээсбэшника известного под позывным «Вишня» боевики охотились не один день. Он совершенно неожиданно появлялся в горных селах Чечни, открыто ходил по домам, выискивая местных жителей сочувствующих федеральным силам, организовывал сходы, на которых агитировал за создание «территорий без оружия».

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