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Север Пресс

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Жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» отдали свои голоса за талант жителя Надыма

Жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» отдали свои голоса за талант жителя Надыма

Надымчанин Даниил Мишуков прошел в полуфинал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1».

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