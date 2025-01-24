60-летний Алексей Серебряков готовится к пополнению в семье — вот оно счастье

Актер рассказал о новых приоритетах в жизни. Алексей Серебряков с приемной дочерью 7 Дней60-летний Алексей Серебряков минувшим вечером появился в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лотерея», в котором он сыграл одну из главных ролей.
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