Россияне массово скупают "мед для потенции", несмотря на его опасность для здоровья

Продажи отдельных позиций за первые шесть месяцев текущего года увеличились более чем на 400% Спрос на так называемый "мед для потенции" в России за первое полугодие 2026 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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