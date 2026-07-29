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Россияне массово скупают "мед для потенции", несмотря на его опасность для здоровья

Россияне массово скупают "мед для потенции", несмотря на его опасность для здоровья

Продажи отдельных позиций за первые шесть месяцев текущего года увеличились более чем на 400% Спрос на так называемый "мед для потенции" в России за первое полугодие 2026 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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