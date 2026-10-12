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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийская чемпионка Линн Естблум сообщила, что ждет ребенка и пропустит зимний сезон

Шведская биатлонистка Линн Естблум сообщила, что пропустит зимний сезон в связи с беременностью. «Зимой я смогу следить за биатлоном, сидя на диване перед телевизором.

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