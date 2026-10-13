Журова: World Gymnastics не должна отдавать вопрос виз и допусков на откуп

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос, как должна реагировать Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).
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