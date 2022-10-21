Военное обозрение

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Французский канал прервал репортаж журналистки, рассказавшей об обстрелах Херсона со стороны ВСУ

Французский канал прервал репортаж журналистки, рассказавшей об обстрелах Херсона со стороны ВСУ

Термины «Запад» и «свобода слова» становятся оксюмороном. В западных СМИ при любых раскладах требуется беспрекословное выполнение ключевого пункта: «ничего плохого об Украине и украинской армии».

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