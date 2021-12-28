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Офигительные истории про зарплаты и цены в Прибалтике

Офигительные истории про зарплаты и цены в Прибалтике

Как только в российском сегменте инета появляется информация о нищем населении Прибалтики, как чёртики из бутылки, выскакивают активисты на зарплате госдепа США с воплями о "средней зарплате, выше чем в РФ" и уровне жизни, который и рядом не стоял.

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