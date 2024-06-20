США рассчитывают получить от Вьетнама информацию об итогах визита Владимира Путина

В Ханой отправится помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана США рассчитывают получить от Ханоя информацию об итогах визита президента России Владимира Путина, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает информационное агентство ТАСС.