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В Совфеде предложили ввести ОСАГО для хозяев электросамокатов

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для хозяев электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил с рекомендацией проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) граждан, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

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