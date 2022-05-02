В Совфеде предложили ввести ОСАГО для хозяев электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил с рекомендацией проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) граждан, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил с рекомендацией проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) граждан, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.
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