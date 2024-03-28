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Иваново

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В областном центре в восьмой раз прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В областном центре в восьмой раз прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В областном центре в восьмой раз прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»Reposted (Vladimir Sharypov): Сдал ЕГЭ [для родителей] на (13 из 15 баллов) Основной период сдачи ЕГЭ придётся на конец мая-начало июня.

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