Памфилова назвала причины роста явки на выборах

Многодневное голосование, доступность мобильного участия в голосовании и другие нововведения способствовали заметному увеличению явки избирателей на голосование, заявила 8 сентября председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге.
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