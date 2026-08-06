Столкновения пылевых частиц ионизируют газ в атмосферах, выяснили ученые

Исследователи обнаружили, что столкновения твердых частиц приводят к ионизации окружающего газа. Этот эффект, известный как трибоэлектричество, ранее рассматривался в основном как поверхностное явление, однако новая работа показывает, что ионы рассеиваются и в объем среды, образуя заряженное облако вокруг частицы.
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