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Столкновения пылевых частиц ионизируют газ в атмосферах, выяснили ученые

Столкновения пылевых частиц ионизируют газ в атмосферах, выяснили ученые

Исследователи обнаружили, что столкновения твердых частиц приводят к ионизации окружающего газа. Этот эффект, известный как трибоэлектричество, ранее рассматривался в основном как поверхностное явление, однако новая работа показывает, что ионы рассеиваются и в объем среды, образуя заряженное облако вокруг частицы.

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