«Всё идёт хорошо»: Трамп прокомментировал переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине

Переговоры по Украине идут хорошо, в ближайшее время этому будут доказательства. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.
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