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Новый iPhone SE получил на 33% больше ОЗУ, чем его предшественник

Новый iPhone SE получил на 33% больше ОЗУ, чем его предшественник

Новый смартфон iPhone SE, представленный компанией Apple, имеет 4 ГБ оперативной памяти, что на 33% больше, чем у его предшественника.

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