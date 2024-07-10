Оздоровительный лагерь ´Дружба´ 10.07.2024.

Сотрудники ГУО ´Дворец искусств´ пригласили воспитанников оздоровительного лагеря ´Дружба´ с дневным пребыванием детей проявить свои творческие способности и принять участие в мастер-классе роспись по дереву.
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