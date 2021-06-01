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Мало руля: на закупку наземного транспорта дадут более 10 млрд рублей

Мало руля: на закупку наземного транспорта дадут более 10 млрд рублей

Более 50% трамваев и троллейбусов в России устарели, а 57,7% подвижного состава парка — старше 25 лет, следует из статистики, предоставленной «Известиям» координатором федерального проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Владимиром Афонским.

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