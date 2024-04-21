В Steam выйдет необычный «соулслайк» с подводными сражениями На следующей нед...

В Steam выйдет необычный «соулслайк» с подводными сражениямиНа следующей неделе в Steam выйдет Another Crab’s Treasure — красочный «соулслайк»-экшен о крабе-отшельнике, который отправился на поиски дома в гибнущем подводном царстве.
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