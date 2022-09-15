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Супруг подозревается в организации убийства москвички

Супруг подозревается в организации убийства москвички

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве жительницы столицы. Как сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве, один из задержанных – супруг жертвы.

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