Супруг подозревается в организации убийства москвички

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве жительницы столицы. Как сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве, один из задержанных – супруг жертвы.
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