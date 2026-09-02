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Собаки в намордниках, кресла-коляски бесплатно: как изменились правила перевозки багажа в такси

Собаки в намордниках, кресла-коляски бесплатно: как изменились правила перевозки багажа в такси

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. В России с сентября 2026 года заработали новые правила перевозки пассажиров, багажа и клади в легковом такси и общественном транспорте.

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