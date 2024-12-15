🌨По данным ЦГМС в Волгоградской области 15 декабря: Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег.
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🌨По данным ЦГМС в Волгоградской области 15 декабря: Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег.