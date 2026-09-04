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Шнобелевскую премию вручили за тараканье молоко и писсуары без брызг

Шнобелевскую премию вручили за тараканье молоко и писсуары без брызг

В швейцарском Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии — шуточной альтернативы Нобелевской, которую ежегодно присуждают за исследования, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься.

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