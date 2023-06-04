Школьники и студенты Ленобласти поучаствовали в субботнике ко Дню эколога

Активисты навели порядок в волховском лесопарке имени Петра Антипова. В рамках благотворительного проекта «Возродим лесопарк имени Антипова вместе», приуроченного ко Дню эколога, прошел субботник.
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