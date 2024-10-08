Первые в России автономные паромы прошли более 150 тыс. морских миль

Дистанционное судовождение обеспечивается на каждом переходе автономных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», курсирующих на калининградском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса России 8 октября на официальном интернет-портале.
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