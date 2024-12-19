Что точно не нужно делать с деньгами в следующем году

Собрали истории пользователей, которые поделились своими финансовыми промахами и пообещали не совершать таких ошибок в 2025 годуНет финансовой подушки безопасностиФактВнезапные расходы при большой долговой нагрузке — это сильное потрясение.
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