MedicalXpress: ученые предупредили об опасном последствии пропуска завтрака Специалист клиники Майо (авторитетного американского медицинского и исследовательского центра) Франсиско Лопес-Хименес рассказал о рисках пропуска завтрака.
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