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Царьград

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Таможня изъяла у туриста из Вьетнама чучела редких крокодилов

Таможня изъяла у туриста из Вьетнама чучела редких крокодилов

В Новокузнецке у пассажира, вернувшегося из Вьетнама, изъяли два чучела редких рептилий. Незаконный груз обнаружили сотрудники таможни при досмотре багажа 44-летнего мужчины в аэропорту.

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