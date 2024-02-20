Максим Кузьминов, российский пилот, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 000 евро и доставив свой вертолёт вооружённым силам Украины, был найден мёртвым в Испании.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КТО И ЗАЧЕМ УБИЛ ЛЁТЧИКА-ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: НАСТОЯЩАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ Известие об убийстве в небольшом курортном городке на средиземноморском побережье Испании беглого лётчика-предателя Максима Кузьминова мгновенно стало молнией в лентах новостей.
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