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Позитив для оптимистов

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Максим Кузьминов, российский пилот, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 000 евро и доставив свой вертолёт вооружённым силам Украины, был найден мёртвым в Испании.

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ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КТО И ЗАЧЕМ УБИЛ ЛЁТЧИКА-ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: НАСТОЯЩАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ Известие об убийстве в небольшом курортном городке на средиземноморском побережье Испании беглого лётчика-предателя Максима Кузьминова мгновенно стало молнией в лентах новостей.

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