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Fox News: Украина готовит масштабную волну мобилизации

В рамках приближающегося весеннего контрнаступления киевские власти готовят самую масштабную волну мобилизации с момента начала Россией спецоперации.

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