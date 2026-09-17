Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт пообещала начать диалог с РФ и Украиной

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Кандидат в генеральные секретари ООН Кэролайн Родригес-Биркетт из Гайаны в беседе с РИА Новости заявила, что готова при избрании на должность наладить прямые контакты с Москвой и Киевом для разрешения конфликта на Украине.