Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт пообещала начать диалог с РФ и Украиной

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Кандидат в генеральные секретари ООН Кэролайн Родригес-Биркетт из Гайаны в беседе с РИА Новости заявила, что готова при избрании на должность наладить прямые контакты с Москвой и Киевом для разрешения конфликта на Украине.
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