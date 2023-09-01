Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата

Невольно вспоминается реплика Ельцина - "Дадим столько власти, сколько унесете!"... Другими словами - "ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ, КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!"... (была такая игра по телевизору...).

Евгений МакЛауд

СССР не развивал банковскую сферу, вместо этого государство выделяло фонды. На западе вся экономика работает через банки. СССР тоже мог так делать через ЦБ, Сбер банк, но ортодоксальные пидорасы с партбилетами, опавшие члены цк сделали всё, что бы после буржуазного переворота население попала в банковское рабство запада. Чес говоря мне удивительно когда некто путин ставит бровки домиком и вопрошает, а как это??? Вова где 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году тобой обещанных, да с высокими зарплатами???А людям жить хочется.