Саудовская Аравия пытается выяснить у хуситов судьбу пилотов сбитых F-15 Те, кто привычно называет йеменских хуситов «парнями в тапках», правы лишь .
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