Быстров о российских футболистах: «Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним. Значит, надо палкой бить! Применять дедовские методы, которые приносили нам пользу»

«У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть. Симуляторов сейчас еще наших создадут, так они вообще не будут на тренировку выходить: «Молодые люди, можете сегодня потренироваться?» – «Да не, нафиг! У нас сегодня FIFA, финал!» Сначала надо хоть чуть попылить на поле.