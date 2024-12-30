«МЮ» проиграл 4 матча подряд. Дальше – выезд к «Ливерпулю»

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ. Ранее манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (3:4) в Кубке лиги, а также «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2) в чемпионате Англии.