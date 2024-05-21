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Российский сержант под обстрелом сбил 4 дрона ВСУ за 40 минут, защищая колонну

Российский сержант под обстрелом сбил 4 дрона ВСУ за 40 минут, защищая колонну

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии младший сержант Александр Тищенко 40 минут защищал автомобильную колонну, попавшую под обстрел боевиков Вооруженных сил Украины, в ходе чего из автомата сбил четыре вражеских беспилотника.

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